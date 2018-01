Grandes avançam na Copa da Inglaterra Três equipes garantiram neste sábado classificação para as quartas-de-final da Copa da Inglaterra: West Ham, Leicester e Tottenham, todas da primeira divisão. O melhor desempenho foi do Tottenham, que goleou o Stockport por 4 a 0, com dois gols de Davies, um de King e outro contra de Flynn. O Leicester também teve um gol contra, de Hill, na vitória por 3 a 0 sobre o Stockport. Os demais gols foram marcados por Sturridge e Izzet. Já o West Ham, jogando no estádio adversário, surpreendeu o Sunderland com uma vitória por 1 a 0, com um gol de Kanoute no segundo tempo. Os outros jogos deste sábado terminaram empatados, o que provoca a realização de uma nova partida: Southampton 0 x 0 Tranmere, Bolton 1 x 1 Blackburn e Wycombe 2 x 2 Wimbledon. A rodada continua neste domingo com os Arsenal x Chelsea e Liverpool x Manchester City.