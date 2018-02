Grandes buscam classificação para fase final no Paraná A penúltima rodada do Campeonato Paranaense, que terá seis jogos nesta quarta-feira e outros dois na quinta, pode definir a classificação dos três times de Curitiba para a segunda fase da competição. Por enquanto, já estão garantidos entre os oito que continuam na disputa o Adap Galo, de Maringá, com 25 pontos, o Cianorte, também com 25 pontos, e o Paranavaí, com 24 pontos. O Atlético Paranaense, na quarta colocação, com 22 pontos, precisa vencer o Cianorte, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida marcada para as 18h30. O time rubro-negro entrará em campo com os reservas, inclusive com o assistente-técnico Ivo Secchi no comando do banco. Os titulares jogarão logo depois, no mesmo local, em amistoso contra o Dallas FC, com quem o Atlético espera estreitar uma parceria. O Paraná Clube, na sexta colocação, com 21 pontos, também depende de apenas uma vitória, às 20h30. E, apesar de o mando da partida ser do adversário, a Portuguesa Londrinense, o jogo será no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Mesmo correndo o risco de rebaixamento, por estar na 14.ª colocação, com 10 pontos, a Portuguesa optou por jogar em Curitiba, alegando que tem mais prejuízo em sua própria cidade. O Coritiba, em quinto lugar, comemora a classificação se vencer o Paranavaí, jogando no noroeste do Estado, às 21h45. Com uma boa recuperação no campeonato, o time alviverde tenta sua quarta vitória consecutiva. Nas outras partidas, o Iraty, na 11.ª colocação, com 16 pontos, recebe o Engenheiro Beltrão, que tem 12 pontos na 13.ª colocação; e o Iguaçu, que está em 12º. lugar, com 15 pontos, joga contra o Londrina, 10º. colocado, com 18 pontos. Por fim, os dois últimos colocados - Roma, com 7 pontos, e Nacional, com 5 pontos - enfrentam-se em Apucarana. Só a vitória interessa a ambos, que podem ser rebaixados nesta rodada.