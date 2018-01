Grandes clubes brigam por Dininho O zagueiro Dininho, destaque do São Caetano nos últimos anos, pode ser o próximo reforço do Palmeiras. Depois de Magrão e Claudecir, o jogador deve ser indicado pelo técnico Jair Picerni, que assumiu o clube no início da semana. Mas o Palmeiras não está sozinho na briga. Além dele, o São Paulo também já havia manifestado interesse em contar com o jogador. Apesar de tanto assédio, o São Caetano já afirmou que fará de tudo para manter o jogador no ABC em 2003, mesmo com anúncio da contratação de Marco Aurélio, que atua como zagueiro e volante.