Grandes da Espanha temem surpresas Os principais clubes da Espanha entram em campo nesta quarta-feira como visitantes e em estado de alerta. Na teoria, a missão da maioria é simples, pois enfrenta adversários frágeis, na primeira etapa da Copa do Rei. Na prática, porém, há temor de surpresas, que se tornaram rotina nas últimas temporadas. Uma das equipes que não baixam a guarda é o Barcelona. O clube catalão foi eliminado pelo Figueres, no ano passado, e não quer que a dose se repita nesta quarta-feira, no confronto com o Novelda, da terceira divisão. O técnico Louis Van Gaal reuniu o que tem de melhor no momento, com exceção de Carlos Puyol e Luis Enrique, contundidos. O Valencia, atual campeão espanhol, foi derrubado pelo Novelda, em 2001, e tomou cuidado redobrado para enfrentar o Gimnastic, de Terragona. Já o Real Madrid, que perdeu o último título da Copa do Rei para o Deportivo La Coruña, vai a San Sebastian de los Reyes, a poucos quilômetros de Madri, para jogar com o time local, que leva o mesmo nome da cidade. Ronaldo deve acompanhar o desempenho de seus novos parceiros. O Atlético de Madri visita o Lanzarote e aceitou jogar em piso artificial, ao contrário dos demais integrantes da Série A. O Real Sociedad é quem tem a tarefa mais complicada, pois joga com o Zaragoza, da Série B.