Grandes da Europa de olho em Emerson Muita gente no Brasil torce o nariz quando se fala em Emerson, principalmente na seleção. O volante revelado pelo Grêmio é visto como brucutu, mero distribuidor de pancadas nos adversários. Mas na Europa seu prestígio anda cada vez mais em alta. Tanto que a Roma vem sendo assediada por Juventus, Inter e agora Real Madrid para que negocie seu passe. O interesse da Juve é antigo. O clube estaria disposto a investir US$ 12 milhões, além do passe do meia Enzo Maresca, para ter Emerson em seu elenco na temporada de 2004-05. O brasileiro vê com simpatia essa proposta, porque teria oportunidade de continuar a trabalhar com Fabio Capello, até a semana passada seu treinador na Roma e agora responsável pela reestruturação do time de Turim. A Inter seria mais generosa, a ponto de desembolsar US$ 15 milhões e liberar Cristiano Zanetti para reforçar o seu meio-campo. Mas, segundo a edição desta terça de La Gazzetta dello Sport, a proposta mais tentadora para a Roma viria do Real Madrid. Os espanhóis já tiraram dos romanos o zagueiro argentino Walter Samuel, por US$ 32 milhões, e não vêem dificuldade para dar mais US$ 20,5 milhões por Emerson. Uma hipótese é dada como certa na Itália: quem aparecer com dinheiro na mão tem grande chance de levar Emerson. A Roma ainda precisa fazer caixa, para compensar seus déficits, e não regatearia muito para liberar outro astro. A diretoria faz sua parte também de outra forma. O Conselho de Administração reuniu-se por dois dias e nesta terça-feira anunciou que Franco Sensi, presidente e proprietário do clube, decidiu desfazer-se de alguns bens para equilibrar o balanço de 2003-2004. O dirigente vai ceder o jornal Corriere Adriatico, parte de suas ações na empresa Aeroporti di Roma e também um hotel. Com isso, a Roma receberia oxigênio financeiro de US$ 200 milhões, suficiente para quitar dívida de US$ 84 milhões com vencimento imediato. Os US$ 116 milhões entrariam no plano de recapitalização previsto para 31 de julho. Essas medidas são necessárias para que seja inscrito em torneios domésticos e internacionais.