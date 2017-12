Grandes da Europa vão a campo amanhã Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha vão aproveitar a data Fifa, assim como outras seleções pelo mundo, para realizar amistosos. Os confrontos começam nesta terça-feira, com a Irlanda pegando a Croácia em Dublin e a Austrália enfrentando a Noruega em Londres. Mas as atrações principais entram em campo na quarta-feira. O jogo mais atraente vai reunir Espanha e Inglaterra em Madri. O grande astro do encontro será o meia David Beckham, que classificou a experiência de jogar pela Inglaterra no Santiago Bernabeu, estádio de seu time, o Real Madrid, como uma ?semana excitante?. Ao mesmo tempo, o time inglês, que não deverá contar com Joe Cole, contundido, deve usar camisetas com mensagens anti-racistas no treino de hoje. Os jogadores não declaram abertamente, mas a atitude pode ser relacionada ao incidente no qual o técnico da seleção espanhola, Luís Aragonés ofendeu o atacante do Arsenal, Thierry Henry, com palavrões e termos racistas na tentativa de incentivar seu reserva, o espanhol José Antonio Reyes. Outros jogos de quarta-feira: Eslováquia x Eslovênia, Argélia x Senegal, África do Sul x Nigéria, Itália x Finlândia, Alemanha x Camarões, França x Polônia, Escócia x Suécia, Marrocos x Burkina Faso e Azerbaijão x Bulgária.