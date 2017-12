Grandes de Minas recusam estadual Quarenta e cinco times de futebol de pequeno e de médio porte de Minas, reunidos na recém-criada Associação dos Clubes do Interior do Estado (ACIMG), querem obrigar Atlético-MG, América Mineiro e Cruzeiro a participar do Campeonato Estadual de 2002, por meio de uma simples mudança de nome da competição. As três equipes da capital anunciaram a intenção de não disputar o campeonato, considerado deficitário, e se dedicarem no mesmo período apenas à Copa Sul-Minas, que acontece simultaneamente ao Mineiro. Os contratos de transmissão dos jogos da Sul-Minas, com uma grande rede de TV, também pesaram na decisão. Segundo o presidente da Associação e também do Ipatinga, Itair Machado, a idéia é propor que o estadual, hoje chamado de campeonato mineiro "do Módulo I", passe a ser definido como Campeonato Mineiro "da primeira Divisão". Segundo as normas da CBF, desta forma os grandes clubes de Minas estariam submetidos a uma severa punição, caso mantivessem a intenção de deixar o estadual. "Se os três se licenciarem da competição da Primeira Divisão na Federação Mineira de Futebol, e não mais do módulo I, para participar da Copa Sul-Minas, estarão automaticamente, segundo o estatuto da CBF, rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro", explicou. "Isso é a manobra da ética no futebol, porque se alguém quer sair do campeonato, pode fazê-lo, mas tem que sofrer conseqüências", completou. O diretor do Cruzeiro Eduardo Maluf garantiu que, mesmo com a iniciativa dos clubes do interior, o time está disposto a disputar a Sul-Minas, no ano que vem, e não o estadual. Só concordaria em participar do Mineiro se houvesse "um projeto viável" que respeitasse o calendário da CBF e que, ao mesmo tempo, fosse "bom fincanceiramente e tecnicamente" para os clubes. A votação da proposta da Associação dos Clubes do Interior de Minas deve acontecer em setembro. Como tem 45 votos no Conselho Arbitral do campeonato, contra 35 dos clubes do interior, a entidade poderá obter êxito.