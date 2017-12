Grandes de São Paulo fazem amistosos De olho na Copa dos Campeões, que começa no dia 3 de julho, Palmeiras e Corinthians fazem partidas amistosas nesta quarta-feira. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo enfrenta, no Palestra Itália, às 15h30, o São Caetano, que também disputará a Copa dos Campeões. O duelo do Corinthians será contra o Taubaté, no Vale do Paraíba, às 21h30, com transmissão da Bandeirantes. O São Paulo faz um jogo-treino na sexta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no CT da Barra Funda.