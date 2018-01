Grandes de SP devem R$ 275 milhões Números duvidosos e cálculos ininteligíveis por todos os lados. A Medida Provisória que obriga os dirigentes a publicarem os balanços anuais dos clubes foi criada para dar transparência às finanças. Mas, como não definiu regras claras para que isso fosse feito, acabou dando brecha para que cada um incluísse no balanço aquilo que melhor lhe convinha. Deixando a confusão de lado, é alarmante saber que os quatro maiores clubes do Estado fecharam no vermelho em 2002 e que a dívida deles, somada, passa de R$ 275 milhões. Leia mais no Estadão