Grandes do Rio anunciam rompimento com Clube dos 13

De acordo com a nota, a decisão foi tomada após reunião realizada na última terça. Segundo os clubes, o objetivo é a "defesa intransigente dos interesses do futebol do Rio de Janeiro e, ainda, a satisfação dos interesses maiores do futebol brasileiro em geral".

Na "despedida", os times ainda criticaram o Clube dos 13. Segundo eles, não era adequada a forma como estava sendo conduzida o projeto para o novo contrato de transmissão.

Entre os grandes clubes de São Paulo, por enquanto apenas o Corinthians "se desligou" do Clube dos 13 para ter mais autonomia na negociação dos direitos de transmissão. Na terça, o presidente Andrés Sanchez anunciou que a equipe pediu licença da entidade.

Veja na íntegra o comunicado divulgado nesta quarta pelos times cariocas:

Os presidentes do Botafogo de Futebol e Regatas, do Fluminense Football Club, do Clube de Regatas do Flamengo e do Club de Regatas Vasco da Gama reuniram-se em 22/02/2011 para discutir os aspectos relacionados à concorrência, encaminhada pelo Clube dos 13, com o propósito de aquisição dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de futebol profissional.

Como resultado, restou decidido que os clubes adotarão posição conjunta, diante da questão em causa, tendo como fundamento principal a defesa intransigente dos interesses do futebol do Rio de Janeiro e, ainda, a satisfação dos interesses maiores do futebol brasileiro em geral.

Foram, em consequência, fixadas, pelos quatro clubes, as seguintes preliminares:

- Não reconhecer como adequada a forma pela qual, até aqui, o Clube dos 13 conduziu, perante aos associados, o projeto para o novo contrato de transmissão;

- Os clubes, em consequência, manifestam-se desobrigados, diante do Clube dos 13, dispondo-se os mesmos a tratar, diretamente com as empresas interessadas, todos os aspectos comerciais referentes aos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2011

Mauricio Assumpção

Botafogo de Futebol e Regatas

Presidente

Patricia Amorim

Clube de Regatas do Flamengo

Presidente

Peter Siemsen

Fluminense Football Club

Presidente

Carlos Roberto Dinamite de Oliveira

Club de Regatas Vasco da Gama

Presidente