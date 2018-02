Grandes europeus têm jogos decisivos Três grandes europeus farão nesta quarta-feira jogos muito importantes pelas Eliminatórias para a Copa de 2006. Portugal, Espanha, França não podem tropeçar, sob risco de ficarem em situação complicada na briga para ir ao Mundial da Alemanha. Mesmo caso da atual campeã do continente, a Grécia, que também entra em campo. O técnico Luiz Felipe Scolari foi sincero ao falar sobre sua expectativa para a partida que Portugal disputará fora de casa contra a seleção eslovaca, com quem divide a liderança do grupo 3 com 13 pontos - a Rússia está em terceiro com 10. "É claro que estou muito preocupado. A Eslováquia está muito bem e tem o artilheiro do Campeonato Alemão (Mintal, do Nuremberg)", disse o brasileiro. A Espanha jogará em Belgrado contra Sérvia e Montenegro e se perder ficará a cinco pontos da líder do grupo 7. O técnico Luís Aragonés faz mistério sobre a escalação, mas pode deixar o astro Raúl no banco. A França terá um jogo muito complicado contra Israel, em Tel-Aviv. As duas seleções têm 9 pontos no grupo 4, assim como a Irlanda. A Suíça tem seis e um jogo a menos. A dúvida do técnico Raymond Domenech é o atacante Henry. Já a Grécia, vice-líder do grupo 2, receberá a Albânia - para quem perdeu no primeiro turno. De folga na rodada, a Itália disputará um amistoso em Padua contra a Islândia. O técnico Marcello Lippi testará vários jogadores de times como Palermo, Udinese e Cagliari.