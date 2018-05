Grandes jogos da Copa do Mundo de 1950

Finalistas no Mundial de 50, Brasil e Uruguai participaram de grandes duelos antes de chegarem à decisão, vencida pelos uruguaios no histórico "Maracanazo". Em comum, ambos enfrentaram a seleção da Suécia no quadrangular final, em partidas que entraram para a História.

BRASIL 7 X 1 SUÉCIA

Primeiro jogo do quadrangular final, foi disputado em 9 de julho de 1950 no Maracanã, que contou com quase 140 mil torcedores do Brasil. O maior destaque da partida foi Ademir Queixada, que marcou nada menos do que quatro gols na partida. Chico, com dois gols, e Maneca, com um, completaram o placar. Andersson, de pênalti, fez o gol de honra dos suecos.

URUGUAI 3 X 2 SUÉCIA

Jogo também válido pelo quadrangular final, foi disputado no Pacaembu, em São Paulo, e acabou sendo decisivo por conta do seu desfecho – o jogo estava empatado até os 40 minutos do segundo tempo e se terminasse assim, o Brasil teria sido campeão mundial por antecipação. Palmer abriu o placar para a Suécia aos 5 minutos, Gigghia empatou aos 39, mas Sundqvist desempatou para os europeus um minuto depois. Na segunda etapa, os sul-americanos viraram o jogo com dois gols de Míguez. O gol de empate saiu aos 22 e o da vitória aos 40 minutos.

NÚMEROS DA COPA

16 seleções se classificaram para a disputa, mas três optaram por não vir ao Brasil – Escócia, Turquia e Índia.

88 gols foram marcados em 22 partidas.

4 foi a média de gols por jogo.

22 gols fez a seleção brasileira, o melhor ataque.

9 gols marcou o artilheiro da Copa, Ademir, do Brasil.

1,3 milhão de pessoas foi o público pagante.

199.854 torcedores foram ao Maracanã no jogo final. O número é o oficial da Fifa e maior público de todos os mundiais.

Uruguai 8 x 0 Bolívia foi a maior goleada.

Estados Unidos 1 x 0 Inglaterra foi considerada a primeira grande zebra das copas.