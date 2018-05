Grandes jogos da Copa do Mundo de 1966

Protagonistas do principal jogo no Mundial da Inglaterra, Portugal e Coreia do Norte também fizeram história nas vitórias sobre Brasil e Itália, respectivamente, na primeira fase. Outra partida marcante foi o triunfo da Inglaterra sobre a Argentina, em confronto marcado pela violência.

+ Confira a página especial sobre a Copa do Mundo de 2018

+ INFOGRÁFICO - Brasil, a camisa mais pesada do futebol mundial

+ ESPECIAL - 15 anos do Penta, nossa última conquista

Conheça a história dos grandes jogos da Copa de 1966:

Brasil 1 x 3 Portugal

Atual bicampeão do mundo, o Brasil sucumbiu a uma equipe mais organizada e em grande fase. Eusébio liderou a vitória portuguesa, que valeu a classificação do time e a eliminação dos favoritos.

Itália 0 x 1 Coreia do Norte

A Itália precisava somente bater a Coreia do Norte para avançar da fase de grupos. A velocidade dos asiáticos e a falta de criatividade italiana decretaram uma zebra: 1 a 0 para a Coreia. A Itália foi alvo de tomares arremessados por torcedores quando voltou para Roma.

Inglaterra 1 x 0 Argentina

Em jogo tumultuado por jogadas violentas, a expulsão do argentino Rattin foi polêmica. Como ainda não havia o sinal de entregar cartões para definir advertências, o jogador disse não entender a ordem do árbitro alemão.

NÚMEROS DA COPA

Jogos: 32

Gols: 89

Amarelos: 21

Vermelhos: 5

Público total: 1,5 milhão de pessoas

Cidades-sede: 7

Estádios: 8