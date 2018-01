?Grandes Momentos? pode sair do ar Se o esporte agrega e hoje é visto no Brasil como ?instrumento de inclusão social?, como dizem os políticos, não é que uma emissora pública - a Rádio e Televisão Cultura - decide tirar do ar uma dos programas mais antigos sobre esporte como ponto de partida para belíssimas interações com cinema, literatura, música? Segundo sua equipe foi informada, o último ?Grandes Momentos do Esporte? (único programa na tevê aberta que resgata a memória esportiva brasileira e mundial, com quase 19 anos) deve ter seu último programa no sábado, às 18h30, com a reapresentação de ?O Futebol em Drummond?, mostrando o lado ?boleiro? do cronista e poeta, com participação de Tostão e Reinaldo. Walter Silveira, diretor de Programação, negou ontem que o ?Grandes? sairá do ar. E disse que só fala sobre o assunto amanhã. Leia mais no Jornal da Tarde