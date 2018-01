Grandes paulistas seguem na Copa SP A quarta fase da 35ª Copa São Paulo de Juniores foi definida com a rodada deste domingo à tarde. Entre os seis finalistas, estão os quatro grandes clubes do Estado: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, que se garantiu pelo índice técnico. Rio Branco, de Americana, e Coritiba são os outros classificados. O São Paulo ganhou a vaga ao vencer o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, por 2 a 1, ficando com a vaga do grupo 14. Na próxima fase, vai enfrentar o Rio Branco, que venceu a Portuguesa por 3 a 2, em Americana, classificando-se na chave 13. O Corinthians não teve dificuldade para golear o Força Sindical, por 4 a 0, em Osasco, assegurando a vaga do grupo 15. Seu adversário será o Santos, que se classificou pelo índice técnico após perder por 2 a 0 para o Palmeiras. Santos e Força Sindical ficaram com os mesmos 12 pontos. No saldo de gols, porém, deu o time santista: 6 contra 5. Já o adversário palmeirense tinha sido definido no sábado: o Coritiba avançou após eliminar o Flamengo. A próxima fase será disputada na terça-feira. A Federação Paulista de Futebol vai definir nesta segunda os locais e horários dos jogos. A disputa continua sendo pela eliminatória simples, portanto, em apenas um jogo. Em caso de empate, a decisão vai direto para os pênaltis. O vencedor de cada grupo assegura a vaga e um quarto classificado sairá, de novo, do polêmico índice técnico. Resultados da terceira fase: Palmeiras 2 x 0 Santos Coritiba 2 x 1 Flamengo Rio Branco 3 x 2 Portuguesa Santo André 1 x 2 São Paulo Corinthians 4 x 0 Força Sindical Próximos jogos: Coritiba x Palmeiras Rio Branco x São Paulo Corinthians x Santos