Grandes paulistas só precisam empatar No sábado começa a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E três grandes clubes de São Paulo estão a um ponto das quartas-de-final: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. No grupo 1, com o empate da última quarta-feira, contra a Ponte Preta, o Palmeiras deu um importante passo para a próxima fase. Depende apenas de um ponto fora de casa, contra o Rio Branco, sábado, às 18 horas. Nessa chave, o União Barbarense já conseguiu a classificação. O Guarani precisa vencer a Ponte Preta, no dérbi de Campinas. Para a equipe de Americana, uma vitória contra o Palmeiras é o suficiente. Surpresa do campeonato, a Portuguesa Santista já está classificada no grupo 2. O São Paulo, que busca a reabilitação em função da derrota de 2 a 0 para o São Raimundo, quarta-feira, em Manaus, pode empatar com o Santo André, domingo, no Morumbi. O resultado também classifica o clube do ABC. O Santos também está em boa situação. Se o São Paulo vencer o Santo André, ficará classificado caso o Paulista não derrube a Portuguesa Santista, dona da casa, por diferença igual ou superior a três gols. E se houver empate no Morumbi, também se classifica se a Ponte Preta não perder do Guarani. Quem está em situação delicada na chave é o Paulista de Jundiaí, que dificilmente terá forças para golear a Portuguesa Santista, líder de seu grupo e já classificada. Assim, está quase eliminado, porque, além de tudo, depende de outros resultados. O São Caetano já se garantiu, pelo grupo 3. O Corinthians pode empatar com o União São João, domingo, no Pacaembu, e o América precisa torcer para que o time de Araras vença o Corinthians. E nem um milagre pode classificar Portuguesa.