Grandes paulistas têm três desafios Os quatro clubes grandes do futebol paulista têm objetivos diferentes neste meio de semana. Enquanto Corinthians e Santos pensam na Copa Libertadores, o São Paulo se concentra na Copa do Brasil e o Palmeiras, no Campeonato Paulista. Em comum, apenas uma vontade e, de certa forma, a mesma necessidade: vencer. Leia mais no Estadão