Grandes paulistas treinam no interior Com pouco tempo de preparação para o início do Campeonato Paulista, os grandes clubes de São Paulo optaram por fazer a preparação no interior do Estado. Esse é o caso de Corinthians, Santos e Palmeiras. Só o São Paulo decidiu ficar na capital. O Paulistão começa já nesta quarta-feira. As 20 equipes irão disputar um turno único e o campeão será aquele que fizer mais pontos nas 19 rodadas. Por decisão judicial, os clubes paulistas que participaram do Campeonato Brasileiro só puderam voltar das férias na última sexta-feira. Com isso, sobrou pouco tempo de preparação. O Santos foi rápido e seguiu na sexta-feira mesmo para Atibaia, onde tem treinado em dois períodos com praticamente o mesmo grupo que foi campeão brasileiro. O Corinthians viajou para Porto Feliz no sábado e luta para entrosar seus novos e milionários astros. E o Palmeiras seguiu na manhã desta segunda-feira para Jarinu, ainda em busca de reforços. Veja os jogos da primeira rodada do Paulistão: Quarta-feira 15h30 - Inter de Limeira x Palmeiras 20h30 - Corinthians x Mogi Mirim 20h30 - São Caetano x Ponte Preta 20h30 - Rio Branco x América 20h30 - União Barbarense x Marília 20h30 - Santo André x Paulista 20h30 - Sorocaba x Portuguesa Santista Quinta-feira 20h30 - São Paulo x Ituano 20h30 - Santos x Portuguesa 20h30 - Guarani x União São João