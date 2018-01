Grandes seguem na luta contra rebaixamento Grêmio, Fluminense, Bahia, Paysandu têm hoje mais uma etapa na luta para fugir do rebaixamento. Os quatro continuam ameaçados de sair da elite nacional e apenas os gaúchos jogam em casa, na abertura da 37.ª rodada. Os outros encaram o desafio adicional de atuar como visitantes. O clássico com o Atlético-MG (18 horas, no Olímpico) é decisivo para manter a esperança de salvação do Grêmio. O time do técnico Adilson Batista ganhou 7 dos últimos 9 pontos que disputou, mas ainda assim segura a lanterna, com 33 pontos. O treinador coloca Roger na lateral-esquerda e desloca Gilberto para o meio-campo, no lugar de Caio. O Atlético, em 5.º lugar com 60 pontos, procura recuperar-se da derrota para o Cruzeiro (1 a 0) e não contará com Alex Alves, que sofreu fratura no nariz por cotovelada do zagueiro Edu Dracena. O irritadiço Fluminense, penúltimo com 38, testa novamente os nervos no duelo com o Guarani (50), às 16 horas, em Campinas. O time carioca teve momentos agitados, durante a semana, com acusações de indisciplina de alguns jogadores e muito bate-boca nos treinos. Romário está confirmado. O Guarani procura dar o troco da derrota de 5 a 2 no primeiro turno. O Flamengo (48) recebe o Paysandu (39) no Maracanã às 18 horas e tem como novidade a estréia do técnico Waldemar Oliveira, irmão de Oswaldo Oliveira, que se demitiu no domingo. A equipe paraense não terá o zagueiro Jorginho, expulso, mas volta André Dias. O Bahia (39) vai ao Paraná enfrentar um Coritiba que tem 62 pontos, mas anda preocupado com oscilações nas rodadas recentes. Os baianos têm retrospecto terrível, pois não conseguiram vencer nenhuma vez fora de casa no atual Brasileiro.