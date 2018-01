Grandes vencem facilmente na Espanha Real Madrid, Barcelona e Deportivo La Coruña não tiveram grandes problemas para vencerem, neste sábado, seus compromissos pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O Real, ainda sem Ronaldo, goleou o Osasuna por 4 a 1 no Santiago Bernabéu. O zagueiro Helguera fez dois gols, Raúl e Guti completaram para a equipe de Madri. Rivero descontou para o Osasuna. O Barcelona, também atuando em casa, venceu o clássico da Catalunha diante do Espanyol por 2 a 0, com gols de Kluivert e Luis Enrique. Mesmo placar que o Deportivo, em La Coruña, construiu sobre o Valladolid. Os gols foram do holandês Makaay. Jogos deste domingo: Malaga x Valencia, Villarreal x Alaves, Recreativa x Celta, Rayo Vallecano x Racing, Mallorca x Atletico de Madrid, Sevilla x Athletic de Bilbao e Real Sociedad x Betis.