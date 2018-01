Granja Comary, refúgio ideal para campeões A Granja Comary, uma pequena planície verde acomodada num belo vale em meio à Mata Atlântica, a 1.200 metros de altitude, em Teresópolis (RJ), acolheu à perfeição a seleção brasileira do pós-penta. Abandonada pela equipe desde novembro de 2001, no final das Eliminatórias para a Copa de 2002, ela ressurgiu agora com outros ares. Não, nada mudou nas instalações; lá estão os mesmos três campos em tamanho oficial (105 x 68 metros), os 22 apartamentos de 25 m² cada (para duas pessoas), as diversas salas específicas (preleção, vídeo, imprensa, ginástica), o vestiário e tudo que um centro de treinamento precisa ter. Quem mudou foi a seleção brasileira. Leia mais no O Estado de S. Paulo