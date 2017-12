Granja Comary será invadida por feras Os campos da Granja Comary serão invadidos por feras semana que vem. Nada menos do que 58 jogadores de primeira linha estarão dividindo os gramados da concentração da CBF em Teresópolis, treinando com a Seleção Principal, a Sub-23 e a Sub-20 - numa comprovação da força e capacidade de renovação do futebol brasileiro. "Nenhum outro país tem condição de formar três seleções tão fortes em categorias diferentes", gaba-se Carlos Alberto Parreira. A Seleção Principal é a única que ficará hospedada na Granja. A equipe se preparará para os jogos dos dias 16 e 19 contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias. Entre suas estrelas, estarão Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Kaká, Diego, Alex e Luís Fabiano. O time Sub-20, comandado por Marcos Paquetá, treinará para o Mundial que começará dia 27 nos Emirados Árabes Unidos. Os meninos ficarão hospedados em um hotel, como ocorreu com a Seleção Feminina na preparação para o Mundial dos Estados Unidos. Os destaques do elenco - que será completado com mais cinco jogadores que Paquetá convocará até o dia 14 - são Dagoberto, Daniel Carvalho e Dudu Cearense. A Seleção Sub-23, comandada por Ricardo Gomes, também treinará na Granja e ficará num hotel. O grupo trabalhará para os amistosos do dia 15 contra o Corinthians, em São José do Rio Preto, e dia 18 contra o Santos na Vila Belmiro. Marcar jogos contra clubes foi a alternativa que a CBF encontrou para atender ao pedido de Ricardo Gomes, que queria ver o time em ação para observar jogadores com vistas ao Pré-Olímpico do Chile, que será realizado entre 7 e 25 de janeiro. Os astros da companhia são Robinho, Alex, Thiago Motta e Carlos Alberto. Além dos 58 jogadores que estarão na Granja, há pelo menos 20 que poderiam estar lá e não estarão por motivos diversos. Há os contundidos - como Roberto Carlos, e o atacante Adriano, por exemplo -, os que não foram chamados para não desfalcar seus clubes em momentos importantes - como Marcos, Vágner Love e Leandrão -, os que perderam espaço por terem ido jogar em países distantes - Léo Lima, que está na Rússia, e Nadson, na Coréia do Sul -, os que jogam na Europa e já estouraram a cota de amistosos do ano (Ewerthon e Júlio Baptista) e os que simplesmente perderam a concorrência com outros jogadores de alto nível - como Denílson e o meia Juninho Paulista. O São Paulo foi sondado pela CBF sobre a possibilidade de ceder Gabriel para a Seleção Sub-23, mas Ricardo Gomes acabou optando por chamar o cruzeirense Maicon outra vez. Kléberson só não foi chamado por Parreira por ter acabado de se recuperar de uma luxação no ombro esquerdo. E por aí vai. Os "olheiros" internacionais e os agentes de jogadores terão um prato cheio em Teresópolis.