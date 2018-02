Grant assina por quatro anos como técnico do Chelsea

O israelense Avram Grant assinou contrato de quatro anos como técnico do Chelsea, anunciou o clube londrino nesta quinta-feira. O técnico, de 52 anos, foi recompensando por uma impressionante sequência de bons resultados após ter substituído o português José Mourinho em setembro. "O Chelsea FC confirma que Avram Grant assinou contrato por quatro anos como técnico da equipe principal", disse o clube em comunicado no seu site oficial. Após perder por 2 x 0 para o Manchester United em sua estréia no comando da equipe, apenas três dias após a saída de Mourinho, o Chelsea está há 16 partidas invicto em todas as competições que disputa. Eles sofreram apenas um gol em seus últimos oito jogos, e marcaram 33 nos 17 jogos que Grant esteve no comando. Nesse período, foram apenas sete gols sofridos. O clube está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, classificado para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões e nas quartas-de-final da Copa da Liga Inglesa. Caso vença o clássico de domingo contra o líder Arsenal, no Emirates Stadium, as equipes ficarão empatadas em pontos.