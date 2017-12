Gravação complica ainda mais Teixeira A complicada situação de Ricardo Teixeira à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agravou-se ainda mais nesta sexta-feira, com a divulgação, por meio da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, de trechos de uma gravação de conversa que o dirigente manteve com cerca de 20 representantes de federações estaduais de futebol, quinta-feira à noite, no Rio. Na reunião, Ricardo Teixeira os conclama a "atacar por todos os lados" a Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol, no Senado, e chama o depoimento que prestará à CPI, no dia 2 de outubro, e o posterior relatório dos senadores de "final de copa do mundo". De autoria ainda desconhecida, a gravação teria acontecido na casa do diretor de Patrimônio da CBF, Melchíades Mariano, na Barra da Tijuca. Na conversa, Ricardo Teixeira classificou o senador Geraldo Althoff (PFL-SC), relator da CPI, de "cara-de-pau" por defender a criação de ligas de clubes, que minariam o poder da CBF. "Temos que atacar primeiro esse fórum", afirmou. O presidente da CPI, o senador paranaense Álvaro Dias (sem partido), soube da gravação da Rádio Gaúcha à tarde, pela reportagem da Agência Estado. E não escondeu um certo ar de satisfação. "Eu creio que eles (Teixeira e os presidentes de federações) nos deram uma grande contribuição", disse o parlamentar. "Agora não precisaremos de nenhum esforço para aprovar o relatório, e quem se recusar a aprová-lo ficará sob suspeita." O depoimento final de Teixeira à CPI, no qual terá de responder a uma série de acusações, está marcado para o dia 2 de outubro, em Brasília. O relatório final, a ser preparado por Althoff, será apresentado em 6 de novembro. Álvaro Dias considerou o ataque do dirigente à CPI, na noite de quinta-feira, "uma declaração de confissão". Ele pedirá à rádio cópia da fita. O senador Althoff ficou furioso ao ouvir a gravação. "Tenho me posicionado com discrição, mas, a partir de agora, minha posição passa a ser diferente", prometeu. "Ele (Teixeira) pode vir quente que eu estou fervendo para recebê-lo na CPI." Em nota oficial, Ricardo Teixeira "repele veementemente a ação criminosa que originou a gravação" e diz que solicitou à rádio cópia da fita "para atestar se houve ou não montagem de alguma espécie". O presidente da CBF, porém, pediu "desculpas públicas" pelos ataques aos senadores. "É um erro que não teve intenção de ofender, mas pelo qual me penitencio". O dirigente diz que suas declarações se deram dias após sofrer "ataques torpes, distorcidos e mentirosos, contexto emocional agravado pelo fato de estar sofrendo problemas de saúde." Ele pede que o episódio não seja levado em conta no trabalho dos senadores. "Tenho a consciência tranqüila de que é dever das lideranças que dirigem o futebol brasileiro, assim como de qualquer outro segmento social, buscar influenciar dentro dos estritos limites do campo democrático."