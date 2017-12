Gravação de Teixeira foi casual A gravação de parte da reunião do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, com os presidentes de federações estaduais, na quinta-feira à noite, pelo repórter da Rádio Gaúcha, José Alberto Andrade, foi casual. Na ocasião, foram registrados 15 minutos da conversa dos dirigentes. Desse período, Teixeira falou por cerca de 6 minutos, pediu a união de todos contra a CPI do Futebol e chamou o relator da comissão, senador Geraldo Althoff (PFL/SC), de ?cara-de-pau?. No momento da reunião, o jornalista ligou para o celular do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Emídio Perondi, tentando obter mais informações sobre o caso das assistentes sociais do Inter que assistiram ao jogo do Grêmio contra o Palmeiras, pela Copa Mercosul, no camarote da entidade no estádio Olímpico. O dirigente atendeu a ligação, mas como percebeu que não era de seus familiares, tentou desligar e apertou a tecla errada, possibilitando a gravação da conversa. "Não percebi que o celular continuava ligado. Por isso, a rádio conseguiu captar a nossa conversa. Foi um grampo contra mim mesmo. São coisas que acontecem", lamentou Emídio Perondi neste domingo, quando tentou diminuir o peso das declarações do presidente da CBF. "A reunião foi tranqüila, onde o Ricardo Teixeira pediu o apoio de todos nós. Foi só isso."