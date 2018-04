Gre-Nal de constrangidos no Beira-Rio Grêmio e Internacional fazem nesta quarta-feira o primeiro clássico gaúcho da história valendo por uma competição internacional, a Copa Sul-Americana. Poderia ser uma batalha histórica, como os torcedores sonhavam há muitos anos, mas será apenas um jogo de dois times constrangidos. O Grêmio está interessado em ganhar mais para readquirir a confiança para a luta que realmente interessa neste momento, a da fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, do que para seguir em frente no torneio continental. O Internacional, um pouco menos sufocado, tem pequenas chances de voltar a disputar as primeiras posições na competição nacional e pode fazer da disputa continental a tábua de salvação para o segundo semestre perdido. O técnico Cuca, do Grêmio, não esconde que vai montar o time pensando no jogo contra o São Caetano, no sábado. Por isso não vai escalar o ala-esquerdo Arílson, que cumprirá suspensão no Campeonato Brasileiro, para permitir que o reserva Cristiano já se ambiente ao time principal. Também vai testar o meia Fábio Pinto na ala-direita, tentando encontrar em casa alguém que possa dar conta do recado numa posição em que Michel, já dispensado, e George Lucas não aprovaram. No Internacional, o técnico Muricy, que em 2003 criticou a Copa Sul-Americana por impor a necessidade de dois jogos por semana, fez treino secreto nesta terça-feira e escondeu a escalação, sinal de que, desta vez, a competição vale mais do que no ano passado, quando o time estava bem no campeonato nacional. A novidade deve ser a volta do zagueiro Vinícius, recuperado de contusão.