Gre-Nal empata e Juventude vai à final O empate sem gols no Gre-Nal desta tarde de domingo, no Beira-Rio, combinado com a derrota do Pelotas para o São José por 2 a 0, definiu o Juventude, que no sábado venceu o Caxias por 1 a 0, como campeão do segundo turno do Octogonal do Gauchão, com uma rodada de antecedência. Vai enfrentar o Grêmio, campeão do primeiro turno na grande final. O Inter, pela segunda vez consecutiva, fica fora da decisão do estadual. Mesmo que fosse quase amistoso, o maior clássico gaúcho agradou ao público que compareceu ao Beira-Rio, esta tarde. Desde o primeiro minutos as duas equipes procuraram o gol, como forma de dar satisfação ao seu torcedor. Logo no primeiro minuto, Zinho sozinho à frente de Hiran, chutou fraco e permitiu a defesa do goleiro. Depois, aos quatro, foi a vez do Inter que, em uma conclusão forte de Lê, de pé esquerdo, obrigou Danrlei a uma grande defesa. O Gre-Nal, depois dessas duas jogadas, continuou vibrante. Os dois times não perderam o ânimo e seguiram em busca do gol. E isso beneficiou os atacantes, que sempre levavam perigo aos dois goleiros. Foi assim novamente com Lê, para o Inter, aos 23, em chute para fora da área e Marcelinho, que perdeu a chance de abrir o marcador aos 29 após tabela com Rodrigo Mendes. O segundo tempo, mesmo que continuasse movimentado, não teve a mesma técnica da primeira etapa. Com uma forte marcação, as duas equipes não permitiam chances aos ataques adversários que, mesmo com muito esforço, não conseguiram sair do empate sem gols. O Juventude agradeceu.