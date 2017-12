Gre-Nal termina empatado: 1 a 1 Inter e Grêmio empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado do clássico e a vitória do Caxias sobre o Juventude, por 1 a 0, o Grêmio lidera o grupo 1 com 7 pontos e o Juventude tem 4. Na outra chave, o Caxias é o primeiro, com 7, enquanto o Inter está com 5. O primeiro Gre-Nal de 2004 foi, como se esperava, muito movimentado. O mistério dos dois treinadores só foi se desfazer quando as equipes entraram em campo. Do lado do Inter, Lori Sandri surpreendeu com Wellington na ala direita e Fernando Miguel no meio-de-campo. Com isso, conseguiu anular as movimentações de Christian e Fábio Pinto, obrigando o Grêmio a ameaçar apenas com chutes de fora da área. O Inter, mesmo com a boa movimentação de Élder Granja, só foi chegar a gol aos 31 minutos, quando Nilmar, após dominar a bola no peito, chutou por cima, perdendo grande chance de abrir o marcador. Aos 36, foi a vez de Kauê concluir, desta vez para uma boa defesa de Tavarelli. No segundo tempo, como já havia avisado, Lori Sandri colocou Oséas em campo, no lugar de Neto. E foi o próprio Oséas que, aos dois minutos, perdeu uma boa chance de abrir o marcador. Do outro lado, Christian não perdeu sua chance. Após uma jogada de Bruno, ele tocou de cabeça, sem chances para Clemer, fazendo 1 a 0 para o Grêmio aos 27 minutos. Aos 35 minutos, o Grêmio perdeu Élton, expulso. O Inter logo se aproveitou da vantagem numérica e empatou aos 37. Élder Granja, o grande nome do jogo, cabeceou bem após falta cobrada por Cleiton Xavier: 1 a 1. Santa Cruz e Glória completam a rodada nesta segunda-feira, às 20h30, em Santa Cruz do Sul.