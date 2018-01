Grécia e Coréia empatam em amistoso As seleções de Grécia e Coréia do Sul empataram por 1 a 1, em amistoso disputado neste sábado, em Atenas. Zagorakis marcaram para os anfitriões e Park empatou para os coreanos, que perderam um pênalti no segundo tempo, cobrado por Lee. Das duas equipes, só a Coréia estará na Copa - no Grupo G, ao lado de França, Togo e Suíça. A Grécia, campeã européia não conseguiu a vaga.