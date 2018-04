Grécia pode banir torcidas de clássico por violência

O secretário-geral para o esporte Panos Bitsaxis disse que pediu para as federações convidarem crianças de escolas para que só elas assistam a final de um torneio de basquete no dia 6 de março e um duelo pelas semifinais de um torneio de vôlei marcada para 2 de março.

Líder do Campeonato Grego de futebol, o Olympiakos deve ser punido por conta do comportamento dos seus torcedores, que invadiram o gramado e agrediram vários jogadores do Panathinaikos no sábado. O Olympiakos venceu o jogo por 2 a 1 e ampliou a sua vantagem na liderança para dez pontos.