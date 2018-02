Grécia põe fim ao sonho do bi francês A Euro-2004 continua a ser armadilha fatal para seleções tradicionais. Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra já voltaram para casa, com a viola no saco, com crise e decepções. A mais recente vítima é a França. A campeã continental em 2000 tropeçou nesta sexta-feira, perdeu para a Grécia por 1 a 0, em Lisboa, e foi eliminada nas quartas-de-final. Os gregos, que surpreenderam logo na estréia, quando fizeram 2 a 1 em Portugal, enfrentam nas semifinais o vencedor do jogo de domingo entre República Checa e Dinamarca. A Grécia assumiu logo a condição de franco-atiradora e não se intimidou com o currículo do rival que encarava no Estádio José Alvalade. Desde o início, a equipe dirigida pelo alemão Otto Rehhagel foi para cima dos franceses e ignorou com altivez a qualidade técnica e a experiência de Lizarazu, Thuram, Zidane, Henry. Com toques rápidos, criou as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo. Na mais impressionante, o goleiro Barthez salvou em cima da risca bola chutada por Costas Katsouranis. A França equilibrou na etapa final. Porém, no momento em que se animava, levou o gol decisivo, aos 20 minutos. Zagorakis, capitão do time grego, fez lançamento na área que encontrou a cabeçada certeira de Angelos Charisteas. O pavor tomou conta do time de Jacques Santini - de malas prontas para assumir o Tottenham, da Inglaterra. Os passes não encaixavam, as oportunidades eram raras e, para completar, aos 42 Henry cabeceou sozinho, para fora, a chance do empate. Os franceses viram cair invencibilidade de 21 jogos e perdem a hegemonia na Europa.