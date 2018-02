Grécia reage e empata com a Espanha A Espanha complicou sua vida ao empatar nesta quarta-feira com a Grécia por 1 a 1 no Estádio do Bessa, no Porto. A equipe se classificará com um empate contra Portugal na rodada de domingo, mas se perder para os donos da casa provavelmente será eliminada ? os gregos jogarão contra a Rússia, que perdeu seus dois jogos e apenas cumprirá tabela. ?Jogamos duas boas partidas e dependemos apenas de nós mesmos. Acredito que estaremos nas quartas-de-final, porque vai ser muito difícil alguém nos derrotar neste torneio?, disse o capitão Raúl. O técnico Iñaki Sáez não poderá escalar o zagueiro Marchena, que recebeu seu segundo cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. E pode ficar sem o lateral-direito Puyol, que levou uma forte pancada no joelho esquerdo. ?Está doendo muito, estou preocupado. Não sei se vai dar para jogar domingo?, disse Puyol. Os espanhóis abriram o placar aos 28 minutos, numa bela combinação entre Raúl e Morientes. O capitão tocou de calcanhar para o camisa 10 driblar um zagueiro e bater cruzado no canto esquerdo. O jogo parecia sob controle, mas aos 21 minutos do segundo tempo um lançamento longo pegou Charisteas livre do lado esquerdo para dominar e marcar. A reação das duas equipes ao final do jogo mostrou bem o que o resultado significou para cada uma. Os espanhóis, saíram preocupados; os gregos, festejando com a torcida.