Grécia sofre, mas vence o Casaquistão A seleção da Grécia encontrou enorme dificuldade mas conseguiu vencer o lanterna Casaquistão, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em partida válida pela 10ª rodada da fase de classificação do Grupo 2 das Eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. Depois de um empate sem gols no primeiro tempo, o Casaquistão abriu a contagem com Nurbol Zumaskaljev, aos 8 minutos. A virada grega demorou, mas começou aos 33 minutos com o gol de empate de Giannakopoulos. O gol da vitória, no entanto, só aconteceu nos descontos, aos 48 minutos, com Liberopoulos. Com a vitória, a Grécia chega a 18 pontos ganhos e, pelo menos temporariamente, assume a segunda posição no grupo, superando a Turquia, que tem 17, mas ainda nesta quarta-feira enfrenta a já classificada Ucrânia. O time ucraniano lideran com folga, com 24 pontos ganhos. O Casaquistão é o último colocado no grupo, sem nenhum ponto até aqui.