Grécia surpreende e derrota Espanha A Espanha foi surpreendida pela Grécia e perdeu por 1 a 0, neste sábado, em Zaragoza, pelo Grupo 6 das Eliminatórias da Eurocopa/2004, que será disputada em Portugal. Apesar do mau resultado, a Seleção da Espanha, que perdeu a invencibilidade na competição, se manteve na liderança do Grupo 6, com 10 pontos - tinha quatro de vantagem sobre Ucrânia e Grécia, vice-líderes, que venceram e foram a nove pontos. O time espanhol não contava com alguns jogadores importantes, como Baraja, Guti e Albelda. Para piorar, perdeu de última hora o meio-campista Xabi Alonso, vetado pelo departamento médico por causa de uma febre alta. Nem o retorno do atacante Raúl, capitão do time, deu resultado. O jogador do Real Madrid não participou do amistoso contra o Equador, porque se recuperava de uma apendicite. Iñaki Sáez, técnico da Espanha, teve de fazer várias alterações e algumas improvisações, o que prejudicou o desempenho da equipe. Os gregos chegaram ao gol, o único da partida, aos 44 minutos do primeiro tempo, com o atacante Giannakopoulos. No fim da partida, a Grécia perdeu um jogador, o zagueiro Venetidis, que recebeu cartão vermelho. A Holanda assumiu a liderança isolada do Grupo 3 ao vencer a Bielo-Rússia por 2 a 0, fora de casa. O time comandado por Dick Advocaat entrou com dois desfalques: o volante Davids, da Juventus, e o atacante Hasselbaink, do Chelsea, ambos contundidos. O jogo foi definido apenas no segundo tempo. Na primeira etapa, a Bielo-Rússia saiu pressionando e quase chegou ao gol, em duas oportunidades: aos cinco minutos, com uma cabeçada de Romashenko, e aos nove, com Kulchiy. A primeira chance da Holanda aconteceu aos 18 minutos, em uma falta cobrada por Seedorf, defendida pelo goleiro Tomilovich. Na segunda, porém, os holandeses mostraram sua força. Aos 15 minutos, o atacante Marc Overmars, do Barcelona, que substituiu Van Bronckhorst aos 13 minutos, abriu a contagem. Cinco minutos depois, Kluivert, companheiro de clube de Overmars, deu números finais ao jogo, marcando por cobertura. Goleador - Foi o 38º gol de Kluivert com a camisa da Holanda. Agora, ele é o maior artilheiro da história da seleção, superando a marca do meia Bergkamp, que joga no Arsenal. Com a vitória, a equipe chega aos 13 pontos, contra 10 da República Checa. Na próxima rodada, no meio de semana, a Holanda enfrenta a Áustria, que neste sábado foi derrotada pela fraca Seleção da Moldávia. Quem se deu bem na rodada, mesmo sem jogar, foi a Itália. A equipe, comandada por Giovanni Trapatonni estava de olho no jogo entre Finlândia e Sérvia/Montenegro, pelo Grupo 9. Uma vitória da seleção sérvia neste sábado colocaria a Squadra Azurra na terceira colocação. Na próxima rodada, quarta-feira, a Itália tem um duro adversário, a Finlândia, fora de casa. Mas os sérvios foram derrotados por 3 a 0 e a Itália se manteve na vice-liderança da chave. Para a próxima fase, classificam-se os líderes de cada grupo. As dez seleções que ficarem na segunda colocação, ao final desta fase, disputam uma repescagem, que classificará cinco equipes para a Eurocopa, se juntando a Portugal, classificado como país-sede e os dez primeiros colocados de cada grupo.