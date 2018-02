Grécia surpreende Portugal de Felipão A Eurocopa começou muito mal para Luiz Felipe Scolari e seus comandados. Hoje à tarde, no Porto, Portugal perdeu por 2 a 1 para a Grécia no jogo de abertura da competição e ficou em situação delicada no Grupo A. "Vamos para o tudo ou nada contra a Rússia", disse Felipão. O técnico brasileiro foi vaiado antes mesmo de o jogo começar. Revoltados com a ausência do goleiro Vitor Baía no grupo de convocados, os torcedores do Porto deixaram claro que não apóiam Felipão assim que o serviço de som anunciou o seu nome. Depois do jogo, a vaia foi mais raivosa ainda. Portugal teve uma atuação para ser esquecida. A defesa mostrou fragilidade, o meio-de-campo não conseguiu alimentar o ataque e o time só chegava na área com chuveirinhos. "As coisas não funcionaram bem, só tivemos algumas boas jogadas individuais. Estou arrasado e os jogadores também, mas temos de levantar a cabeça para ganhar o jogo de quarta-feira", afirmou o treinador. Dia 20, o jogo será contra a Espanha. A derrota de hoje mantém o incômodo tabu da gestão Scolari: Portugal ainda não ganhou de nenhuma seleção classificada para a fase final da Eurocopa. Antes da competição, em sete amistosos teve três derrotas (duas para a Itália e uma para a Espanha) e quatro empates, contra Grécia, Holanda, Inglaterra e Suécia. Em 18 jogos sob o comando de Felipão - dos quais 14 foram em casa, incluindo o de hoje -, Portugal ganhou nove, empatou cinco e perdeu quatro. Mas o que incomoda os portugueses é que a única vitória digna de respeito foi no amistoso contra o Brasil (2 a 1) em 2003. As outras foram contra adversários inexpressivos: Macedônia, Bolívia, Cazaquistão, Noruega, Albânia (o time conseguiu levar três gols, ganhando por 5 a 3), Kuwait, Luxemburgo e Lituânia. Pênalti matou os portugueses - A tragédia portuguesa começou a se desenhar aos cinco minutos, quando o lateral Paulo Ferreira errou o passe na saída de bola e entregou para Karagounis marcar de fora da área. No intervalo, Felipão sacou Rui Costa e Simão e colocou Deco e Cristiano Ronaldo. Não deu nem tempo de o time se acertar e veio o segundo gol, numa cobrança de pênalti de Basinas aos seis minutos. O desespero tomou conta dos jogadores portugueses, que não conseguiam organizar as jogadas. O gol de honra saiu só aos 48, numa cabeçada de Cristiano Ronaldo. "Foi a maior vitória da história da Grécia. Quero que amanhã os gregos pendurem bandeiras do país nas janelas para celebrar", disse o técnico Otto Rehhagel, que é alemão.