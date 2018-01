Grécia vence Dinamarca nas Eliminatórias A Grécia conseguiu nesta quarta-feira um resultado importantíssimo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Jogando em casa, a campeã européia derrotou a Dinamarca por 2 a 1 e saltou da sexta para a segunda posição do grupo 2, com oito pontos em cinco partidas. A liderança folgada é da Ucrânia, que derrotou a Albânia como visitante por 2 a 0 e chegou aos 14 pontos em seis jogos. A situação dos gregos antes do jogo era muito complicada, porque o time estava atrás até da Albânia (seis pontos). Com a vitória, a Grécia ganhou fôlego para continuar na briga por uma vaga na Copa do Mundo. O primeiro gol saiu aos 25 e foi marcado pelo meio-campista Zagorakis, que defende o Bologna (ITA) e ano passado foi eleito o melhor jogador da Eurocopa em Portugal. Sete minutos depois, o capitão Basinas aumentou a vantagem cobrando pênalti. Os dinamarqueses descontaram aos 45 minutos, com Rommedahl. Na próxima rodada, dia 26 de março, a Grécia jogará fora de casa contra a Geórgia (cinco pontos em quatro jogos). E a Dinamarca (seis em cinco) receberá o Cazaquistão.