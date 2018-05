A onda é recorrer ao inglês para tornar chique e moderninho qualquer negócio, até um prosaico docinho. Saem Saci e Bicho Papão, entra Halloween; sai Liquidação, entra Sale; sai Desconto, entra Off; sai Bolo, entra Cake; saem Maria e José, entram Kelly e Jefferson; sai churrasqueira, entra varanda gourmet (xi, esta é francesa!). Em vez de Dia da Pechincha, agora está no ar a Black Friday, e assim por diante. Só falta o peru de Natal ser antecipado para novembro, no Tanksgiving Day. Oh, God!

Já que a moda é English, então nação alviverde se prepare porque hoje é Green Sunday. Isso mesmo, Domingo Verde, dia de muito verde. Verde de Palestra, de Palmeiras em campo para fechar a conta, passar a régua na Série A, e voltar a ser campeão brasileiro.

Não reprima a alegria nem a ansiedade que tem sentido ultimamente. Não considere presunção imaginar um 27 de novembro especial. Permita-se esse sonho, porque vale, procede, é consequência do desempenho de seu time até agora. Desdobramento de campanha de campeão, de líder indiscutível, de equipe que perdeu apenas uma vez em 17 apresentações no returno.

Não embarque na ladainha de que o Palmeiras joga feio, ou tem repertório escasso e repetitivo. Não dê bola se disseram que não encanta, tampouco que esteja abaixo deste ou daquele campeão anterior. Você, palestrino, está contente, sente-se recompensado, se emociona ao ouvir o hino, tem vibrado com a sucessão de vitórias e empates? Pressente o fim de 22 anos de espera? Então, Cuca e trupe cumpriram o papel que se espera deles. Não se envergonhe de admitir sensações agradáveis.

Claro que o futebol proporciona surpresas e decepções de arrepiar. A história está repleta de favoritos que viram a glória ir para o espaço. O próprio Palmeiras amargou frustrações gigantescas. Evidentemente não se pode desprezar a Chapecoense, com moral nas estrelas ao conseguir classificação para a final da Sul-Americana. Os catarinenses ostentam trajetória digna também no plano doméstico, arrancaram pontos importantes de tubarões da bola, não vêm para ser coadjuvantes ou para serem sacrificados no Allianz.

Mas chegou a hora H, o dia D – H de heróis palmeirenses, D de Donos da taça. Um ponto é o que separa o treinador e grupo da consagração. Ou nem isso, desde que o Santos não passe pelo Flamengo, no clássico no Maracanã. As alternativas são diversas, para hoje ou, na pior da hipóteses, para o domingo que vem contra o Vitória, em Salvador. Só dois terremotos tiram o título.

Para que nada fuja ao roteiro – roteiro não, script – perfeito, basta que o salto dos jogadores não seja alto ao pisarem no gramado. O da torcida pode ser, e natural que ela se comporte com exageros, pois se trata de paixão. E paixão se constrói com estardalhaço. Os profissionais da bola não podem perder o norte. E, nesse quesito, Zé Roberto, Jaílson, Dudu, Moisés e companheiros têm sido impecáveis.

Salvo em ocasiões esporádicas, não baixaram a guarda – e eis um dos segredos para a manutenção no topo por tantas rodadas. O Palmeiras não é uma orquestra de virtuoses, assim como não é uma charanga de churrasco. Pode não ter craques, mas esbanja aplicação, suor, estratégia também, para desconsolo de quem gosta de ver robôs e não gente em campo. É equipe comprometida, que merece aplausos e respeito.

Enea ou pentacampeão? Tanto faz. Importa a tonelada de taças que há no Parque. E outra a caminho...

TÉCNICO NOVO

Rogério Ceni apostará, na carreira de treinador, o prestígio acumulado em duas décadas sob as traves. Começa a nova profissão no São Paulo, do qual é ídolo indiscutível. Que tenha sorte e traga ventos refrescantes ao futebol nacional. E não seja tragado pelo imediatismo.