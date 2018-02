Gregos querem nacionalizar Rehhagel Os gregos estão empolgados com o desempenho de sua seleção, semifinalista da Euro-2004, e consideram que Otto Rehhagel é uma das chaves do sucesso. O trabalho do treinador tem sido tão elogiado que o ministro da Ordem Pública, Georges Vulgarakis, propôs hoje que lhe seja outorgada a cidadania. "Seria o reconhecimento a sua alma grega", disse o dirigente, para justificar o prêmio. O treinador alemão, de 65 anos, retribui com juras de amor. Em declarações para jornais da Grécia e de seu país, garantiu que não aceitará substituir Rudi Voeller, demitido após o fiasco dos vice-campeões do mundo na competição continental. Rehhagel diz que sua intenção é levar a Grécia à Copa de 2006.