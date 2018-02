Gregos têm prêmio milionário dobrado A vitória sobre a França valeu 2 milhões de euros (US$ 2,4 milhões) para a seleção grega. Pela classificação para as quartas-de-final, eliminando a Espanha na primeira fase, os jogadores já receberiam 2 milhões de euros da Federação Grega de Futebol. A passagem para as semifinais dobrou o prêmio e agora eles dividirão 4 milhões de euros (US$ 4,8 milhões). Ainda não foi divulgado o valor que os jogadores receberão se chegarem à final. Em Atenas, milhares de pessoas foram às ruas comemorar a vitória sobre a atual campeã européia - a polícia avalia que a multidão era maior do que a que celebrou o título europeu de basquete em 87. Os jogadores ficaram acordados até as 5h e entravam ao vivo para o país graças a um link da rede norte-americana CNN. O técnico alemão Otto Rehhagel, cotado para assumir a seleção de seu país, prometeu ficar na Grécia: "Não rompo os meus contratos."