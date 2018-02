Grêmio acerta a contratação do atacante Tuta, ex-Fluminense O Grêmio acertou nesta quarta-feira a contratação do atacante Tuta, 32, que atuou no Fluminense nos últimos dois anos. Ele assinou contrato por um ano com o clube gaúcho, que tem como prioridade para 2007 a conquista de seu terceiro título da Copa Libertadores da América. Tuta, cujo nome de batismo é Moacir Bastos, é paulista de Palmital e chega ao 15.º clube de sua carreira, iniciada no Araçatuba. Ele passou ainda por XV de Piracicaba, Juventude, Guarulhos, Paulista, Portuguesa, Atlético-PR, Venezia (ITA), Vitória-BA, Flamengo, Palmeiras, Samsung (COR) e Coritiba antes de chegar ao Fluminense, em 2005. O ataque é um dos problemas do técnico Mano Menezes para o Grêmio neste ano, depois da saída de vários jogadores, entre eles Rômulo, que foi para o Cruzeiro, e o argentino Herrera, que voltou para o San Lorenzo. O clube ainda tenta a contratação do meia-atacante Kelly, que está no Al Ain, do Qatar, e também pode repatriar Marcelinho Paraíba, que disputou a Libertadores de 2002 pela equipe. Tuta deve chegar nesta quinta-feira a Porto Alegre para assinar contrato e deve se juntar até o fim da semana à equipe, que faz sua pré-temporada na Serra Gaúcha, na cidade de Bento Gonçalves. O atacante é o sexto reforço da equipe gremista para este ano. Antes, o clube do Olímpico havia acertado as contratações dos zagueiros Teco (ex-Cruzeiro), Schiavi (ex-Hércules-ESP), dos volantes Emerson (ex-15 de Novembro) e Diego Souza (ex-Benfica-POR) e do atacante Douglas (ex-América-MG).