Grêmio acerta com artilheiro do Campeonato Catarinense O Grêmio acertou, nesta segunda-feira, os últimos detalhes para a contratação do atacante Vitinho, de 24 anos, artilheiro do Campeonato Catarinense pelo Guarani de Palhoça. A ideia é tentar repetir o sucesso do arquirrival Internacional, que em 2009 se reforçou com um desconhecido destaque do Atlético de Ibirama no estadual de Santa Catarina, Leandro Damião.