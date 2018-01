Grêmio acerta com o meia Tcheco O Grêmio anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Tcheco. O jogador tem 29 anos e já passou pelo Paraná, Malutron, Coritiba e Santos. No Mundial de Clubes, disputado no começo do mês, no Japão, defendeu o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Tcheco será apresentado aos demais jogadores do clube gaúcho na próxima segunda-feira e fica no Olímpico até o final de 2006. Ele é o terceiro reforço do Grêmio para a próxima temporada - antes, foram contratados o zagueiro argentino Maidana, que estava no Newell´s Old Boys, e o atacante Reinaldo, artilheiro da última Série B pelo Santa Cruz.