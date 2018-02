Grêmio acerta contratação do goleiro do San Lorenzo Depois das negativas de Fabián Carini e de Carlos Bóssio, o Grêmio enfim anunciou nesta segunda-feira a contratação de um goleiro para a disputa da Copa Libertadores da América. Trata-se do argentino Sebastian Saja, 27, que atuou na temporada passada no San Lorenzo, da Argentina. Saja estava participando da pré-temporada da equipe argentina em Mar del Plata e deve desembarcar em Porto Alegre nesta terça-feira para passar por exames médicos e assinar o contrato com a equipe gaúcha - o tempo do vínculo e os valores da negociação não foram revelados. Além de vestir a camisa do San Lorenzo, equipe por qual conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2002, o novo arqueiro gremista também passou pelo Brescia (ITA), Rayo Vallecano (ESP), América do México e Cordoba (ESP). Além disso, ele foi convocado algumas vezes para defender a seleção argentina. Segundo a direção gremista, que a princípio sonhava em contar com o uruguaio Carini (terceiro goleiro da Inter de Milão) e depois com Bóssio (Lanus), o clube dirigido pelo treinador Mano Menezes necessitava de um jogador experiente para conquistar o sonhado terceiro título da Libertadores. Na temporada passada, o Grêmio contou com os jovens Marcelo Grohe, Galatto e Cassio. A estréia do Grêmio na temporada 2007 acontece no próximo sábado, quando jogará contra o São José, no Estádio Municipal de Cidreira, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O primeiro confronto na Libertadores acontece no dia 15 de fevereiro, diante do paraguaio Cerro Porteño, em Assunção.