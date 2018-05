Grêmio acerta os últimos detalhes da pré-temporada A proximidade do início da pré-temporada faz o Grêmio correr contra o tempo para definir os últimos detalhes da sua preparação. O grupo do time gaúcho, dirigido pelo técnico Silas, vai iniciar os seus treinamentos na cidade de Bento Gonçalves no dia 6 de janeiro.