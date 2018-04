Grêmio acerta venda de Douglas Costa ao Shaktar

Os valores não foram confirmados, mas especula-se que o Shaktar pode ter pago até R$ 20,5 milhões na negociação. O Grêmio ficaria com 15% dos direitos do atleta, que assinou contrato por cinco anos com seu novo clube.

"Ainda sou jovem e tenho uma longa carreira pela frente. Um dia vou voltar ao Grêmio para ser campeão", prometeu Douglas Costa, após a finalização do acordo. O jogador, que já vinha chamando a atenção dos clubes europeus, ganhou maior destaque recentemente ao ser vice-campeão do Mundial Sub-20, em outubro, com a seleção brasileira.

Douglas Costa vinha sendo cogitado para defender clubes como Milan, Inter de Milão, Barcelona e Manchester United. Mais cedo, nesta quarta-feira, o presidente do Grêmio, Duda Kroeff, havia confirmado uma proposta do Shaktar, mas disse ter ficado insatisfeito com os valores apresentados.

A confirmação do acerto só veio na noite desta quarta. O atleta, que embarcou com a delegação gremista para Bento Gonçalves à tarde, retornará à Porto Alegre. Ele deverá viajar para a Ucrânia na sexta.