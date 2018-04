Grêmio admite dificuldade para encontrar lateral-direito

"Nós pretendemos efetuar essa contratação o mais rápido possível, mas o mercado é limitado", explicou o dirigente, ressaltando a dificuldade de encontrar um jogador para a posição. No momento, o grupo conta com três laterais - Lúcio, Bruno Colaço e Fábio Santos -, mas todos atuam pela esquerda.

Questionado sobre os possíveis candidatos à posição, Meira descartou os nomes de Jean Carlo, que pertence ao Cruzeiro, e Marcio Gabriel, do Coritiba. "Ele (Jean Carlo) esteve na lista, mas não vejo nenhuma possibilidade concreta dele atuar no Grêmio", afirmou o dirigente, que também negou acordo com o atleta do Coritiba. "Esse é um nome descartado".

Em relação aos jogadores que deixaram o Grêmio, Meira confirmou o empréstimo de Herrera ao Botafogo e a saída do colombiano Perea. "Ele deixou de fazer parte do elenco em dezembro, vocês logo terão uma definição de onde o Perea vai atuar este ano", avisou.