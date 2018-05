Grêmio adquire 50% dos direitos econômicos de Maxi

O Grêmio deu, nesta terça-feira, um importante passo para continuar com o atacante Maxi López no seu elenco em 2010. O time gaúcho depositou 1,5 milhão de euros em juízo, exercendo o direito de adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador argentino.

"O Grêmio fez um depósito judicial em uma conta, essa conta é específica para o processo e esse valor está à disposição do Maxi López", afirmou Rui Lopes, diretor do departamento jurídico do time gaúcho. "O Grêmio quer o Maxi López e está fazendo todo o esforço, a intenção é de ter esse atleta e de ter com ele a relação mais transparente possível", completou.

A aquisição faz com que um novo contrato de três anos entre Grêmio e Maxi Lopez passe a ter validade. A permanência do argentino no futebol gaúcho, porém, ainda não está acertada. O atacante estuda a possibilidade de se transferir para o futebol europeu. Ele revelou esse desejo em reunião na segunda-feira.

A alegação de Maxi Lopez é de que, apesar de ter se identificado com o Grêmio, questões pessoais familiares o deixaram em dúvida quanto a permanência no clube. Além disso, a Lazio estaria interessada na sua contratação. O time italiano, porém, terá que negociar com o clube gaúcho ou enfrentar uma batalha judicial. "O Grêmio tem todas as garantias contratuais, o Grêmio está absolutamente protegido em relação ao vínculo com o Maxi López", garantiu Rui Costa.