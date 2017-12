Grêmio afasta jogador por precaução O Grêmio anunciou, na manhã desta sexta-feira, o afastamento do volante Émerson, que iria enfrentar a Ponte Preta, sábado, em Pelotas, pelo Campeonato Brasileiro. Após exames realizados nas últimas duas semanas em alguns componentes do elenco, constatou-se que o jogador, de 24 anos, apresenta leve arritmia cardíaca e, por isso, os médicos acharam melhor fazer novas e mais detalhadas avaliações. O coordenador-médico do clube gaúcho, Fábio Krebs, foi quem deu, na quinta-feira, a notícia a Émerson, que ficou assustado e aborrecido. Ele estava acompanhado de um psiquiatra que trabalha para o Grêmio. Émerson, no entanto, entendeu a situação, disse saber que "se trata de uma medida para o seu bem" e acatou a ordem sem nenhuma queixa. "Ocorreu uma variação do batimento cardíaco e achamos melhor encaminhá-lo a novos exames", declarou Fábio Krebs, que preferiu não entrar em detalhes, pois sua especialidade é a ortopedia. "O Émerson ficou chateado com o problema, mas vamos seguir as investigações para que ele possa voltar a jogar normalmente", contou o médico do Grêmio. Nenhum exame feito anteriormente havia apontado qualquer problema cardíaco no atleta, que nunca havia reclamado de dores - ou de qualquer cansaço - que pudessem estar relacionadas ao coração. As etapas seguintes das avaliações terão início no começo da próxima semana. Os cardiologistas que cuidam do caso, em Porto Alegre, e o departamento médico do Grêmio não quiseram, no entanto, precisar uma data para o anúncio dos resultados conclusivos. De acordo com especialistas, a arritmia pode ser causada por uma série de fatores. Dependendo da situação, o problema pode até precipitar o fim da carreira do esportista. Depois da morte de Serginho, provocada por uma parada cardiorrespiratória durante o jogo entre São Caetano e São Paulo, no mês passado, os clubes passaram a dar mais atenção à saúde do coração dos jogadores. Nesta semana, Émerson é o segundo jogador brasileiro a ser afastado do elenco. O primeiro foi Bebeto Campos, do Paysandu. O médico do Grêmio assegurou, contudo, que os últimos exames feitos em seus jogadores não têm nenhuma relação com o episódio ocorrido com o zagueiro do São Caetano. "A gente mantém essa rotina de avaliações já há alguns anos", revelou Fábio Krebs. Ele acrescentou que, nas categorias de base, já houve caso de jogadores afastados por patologias no coração. Émerson treinou normalmente até a tarde de quinta-feira, no estádio Olímpico, embora os médicos já soubessem da pequena alteração em seus batimentos cardíacos. Os exercícios físicos, porém, faziam parte do processo de análise. Desde hoje, o volante foi afastado das atividades, até que se tenha uma definição de seu quadro. Com isso, Émerson nem apareceu nesta sexta-feira no clube e, claro, não viajou com a delegação para Pelotas. Passou o dia em casa, mas não recebeu nenhuma ordem especial para ficar em repouso ou adotar dieta especial. Apenas está proibido de fazer trabalhos físicos mais pesados. O atleta começou na várzea, em Porto Alegre, e conseguiu vaga nas categorias de base do Grêmio, onde se formou. Na metade de 2003, após desentendimento com o técnico Adilson Batista, foi emprestado para o Sport, no qual ficou até meados deste ano, quando retornou para o Olímpico. Émerson tem como característica principal a força na marcação.