Grêmio aguarda São Paulo ou Cruzeiro O Grêmio é o segundo time a se garantir nas semifinais da 33ª Copa São Paulo de Juniores. O time gaúcho assegurou a vaga, ao eliminar, neste sábado, o União São João de Araras na cobrança de penalidades máximas - 5 a 3. No tempo normal, houve empate por 1 a 1. O seu adversário na semifinal será o vencedor do confronto entre São Paulo e Cruzeiro, que jogam neste domingo. O União começou o jogo melhor, ocupando bem os espaços e criando as melhores chances. Abriu o placar com o artilheiro Galvão, de cabeça, aos 18 minutos. Mas sofreu o empate aos 30, com Pitbull, uma das revelações do time profissional no Campeonato Brasileiro do ano passado. O segundo tempo foi equilibrado, com pequena superioridade do União que forçou o goleiro Andrei, do Grêmio, a se destacar. A decisão da vaga foi para a cobrança de pênaltis e o Grêmio levou a melhor. Caio perdeu a quarta cobrança para o União, chutando para fora, deixando para Cláudio Pitbull marcar a quinta cobrança.