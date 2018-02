Grêmio amplia contrato, mas Lucas pode sair em julho Assediado por alguns clubes europeus, como o espanhol Atlético de Madrid e a italiana Juventus, o volante Lucas, 20, acertou nesta sexta-feira a ampliação do seu contrato com o Grêmio até julho de 2010 - o vínculo anterior encerrava-se no fim de 2008. Somando a isso, a equipe gaúcha aumentou o salário do jogador, que foi campeão sul-americano sub-20 pela seleção brasileira no início deste ano. Apesar da renovação, o volante deverá deixar o Grêmio ainda nesta temporada, uma vez que a diretoria da equipe gaúcha pretende negociar o jogador para sanar problemas financeiros. Ele deve ser negociado por mais de 10 milhões de euros (cerca de R$ 28,1 milhões) após a disputa da Copa Libertadores da América. O diretor de Futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, preferiu não revelar o valor da multa rescisória do jogador. "Isso faz parte da economia interna do Grêmio. Em respeito aos profissionais, o clube não fala em valores. A negociação entre clubes é muito relativa, pois depende com quem iremos negociar. Mas só iremos sentar para conversar se o valor for acima de 10 milhões de euros, essa é a quantia mínima", disse o dirigente, que confirmou que o atleta deve atuar no exterior na temporada 2007/08 do futebol europeu. "Qualquer jogador aqui no Grêmio é negociável. Não existe mais isso, de jogador ficar no time por um longo tempo. Todo atleta tem seu preço", discursou Pelaipe. O Grêmio detém 80% dos direitos federativos do volante, os outros 20% pertencem ao próprio jogador. Além de ter sido capitão da seleção sub-20, Lucas tem sido convocado por Dunga para a equipe principal do Brasil e poderá aparecer no grupo que disputará a Copa América da Venezuela (disputada entre junho e julho) - o treinador já está pensando no time para a disputa da Olimpíada de Pequim, em 2008. Sobre futuras contrações, o diretor de Futebol disse que não está nos planos do Grêmio fechar com um atacante para a disputa da segunda fase da Libertadores. "As contrações serão estudadas, mas por enquanto mão temos nada em vista. Para a próxima fase [se o time garantir a vaga nas oitavas-de-final], vamos inscrever o Gavilán [volante] e o Kelly [meia], que assinaram recentemente conosco." Retornos Depois de perder a invencibilidade do Campeonato Gaúcho na derrota para o Esportivo por 2 a 1, na última quarta-feira, o treinador gremista Mano Menezes poderá contar com dois reforços para o confronto com o Guarani de Venâncio Aires, no sábado, no Estádio Olímpico: o atacante Tuta e o lateral Patrício - eles deverão ser os únicos titulares em campo, uma vez que o time pega o colombiano Tolima, na próxima terça, pela Libertadores. Parado há mais de 30 dias, Tuta já está totalmente recuperado de uma lesão os ligamentos do joelho direito e vai jogar para ganhar ritmo, visando a partida na competição continental. Já Patrício cumpriu suspensão automática na derrota para o adversário de Bento Gonçalves e reassume a vaga lateral direita. Ampliada às 17h40